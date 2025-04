Pero no todo es positivo a través de las redes sociales, y Jessica Bueno es consciente de ello. Por eso sabe llevarlo. "Las críticas constructivas siempre las leo y a veces les doy like", reconoce la madre de tres hijos; Fran Rivera, fruto de su relación con el hijo de Isabel Pantoja, Jota Jr y Alejandro, en común con Jota Peleteiro. Sin embargo, las faltas de respeto y las críticas que son "criticar por criticar" son algo superior a ella .

Tanto, que se ha visto obligada a tomar una drástica decisión . Y es que la modelo ha optado por eliminar los comentarios de odio que ha leído en sus últimas publicaciones. Pero, lejos de eliminarlos y dejarlo estar, la influencer ha decidido explicar el motivo por el que ha vetado estos mensajes . "Las falta de respeto las elimino porque no me gustan nada. No quiero que se manchen mis posts con comentarios desagradables", ha reconocido.

"Ni siquiera conocen cómo son realmente las cosas y su crítica está basada en comentarios que van escuchando por ahí. No tienen ni idea. A mí, si alguien no me gusta no le sigo. Pero perder el tiempo en... no sé. Vamos, que se pueden ahorrar muchos comentarios feos que no aportan nada porque tampoco van a conseguir nada. Hoy en día yo creo que a nadie le afectan ya ese tipo de críticas porque están muy vistas", ha zanjado Jessica Bueno, explicando por qué ha eliminado ciertos comentarios de sus publicaciones.