Lucía Sánchez estalla contra las críticas hacia su cuerpo tras su cambio físico

Lucía Sánchez explota contra quienes piensan que debería adelgazar

La ganadora de 'GH DÚO' responde de manera contundente a quienes critican su cambio físico

Lucía Sánchez se pronuncia tras las palabras de Dani Santos, de 'GH', confirmando su noviazgo

Lucía Sánchez es consciente de su cambio físico y de los kilos que ha engordado. La ganadora de 'GH DÚO' lleva tiempo en manos de especialistas tratando de perder ese peso extra que ha cogido en buena parte por culpa de un problema de salud que arrastra desde hace tiempo. A pesar de ello, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no tiene reparos a mostrar la realidad de su cuerpo ante las cámaras. Esto ha provocado que reciba numerosas críticas de carácter gordófobo ante las cuales ha terminado estallando.

Lo ha hecho tras subir un GRWM (get ready with me) o 'arréglate conmigo' a sus redes sociales. En su vídeo, la exnovia de Manuel González aparece en ropa interior mientras, poco a poco, se viste y se pone el conjunto de dos piezas con el que anoche acudió a su puesto como colaboradora de 'Vecinos'.

"Para vestirte en directo bajar de peso sería ideal", le comenta una usuaria de Instagram tras ver la última publicación de Lucía, quien no ha podido contenerse y ha respondido a este duro ataque de manera contundente.

"No me da la gana. Baja tú de peso, Loren", contesta mientras se dirige a esta persona, que lejos de sentirse ofendida, contraataca con un: "Soy delgada porque me cuido y valoro. Hala, vete a f...".

Tras recibir este último mensaje, a la mamá de Mía - la hija que Lucía tuvo junto a Isaac Torres -, no le ha quedado más opción que reírse. Las críticas cada vez le afectan menos y, enfrentarse a sus 'haters' es algo que no teme ni por asomo.

"Jajajaaj de verdad, es que no puedo dejar de subir estas cosas", dice tras leer cómo, una persona que no conoce de nada, se atreve a llamarla "gorda" de manera pública y sin ningún reparo.