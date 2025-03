Lucía Sánchez ha cargado contra Isaac Torres con motivo del Día del Padre, un día que tendría que tener un significado especial para su hija, pero que, tal y como ha expresado la exparticipante de ' La isla de las tentaciones ' y ganadora de ' GH DÚO ', no es más que como otro cualquiera. Y es que la influencer de Cádiz ha acusado a Lobo de no ejercer como padre de Mía , que ya tiene dos años.

La creadora de contenido ha utilizado su perfil oficial de Instagram para dedicarle a su progenitor unas preciosas palabras por el papel tan importante que ejerce , ya no solo en su vida, sino también en la de su pequeña. La colaboradora de los debates de 'La isla de las tentaciones' ha agradecido a su padre por servir de figura paterna para Mía, de dos años, cuya infancia - según la reflexión de la influencer- está marcada por la ausencia de su padre.

Lo cierto es que con esta dedicatoria Lucía Sánchez ha dejado caer un dardo envenenado para Isaac Torres, con el que, a pesar de sus intentos por mantener una buena comunicación, lleva algún tiempo enfrentada públicamente (además de judicialmente, por la custodia de su hija). Especialmente, después del ingreso hospitalario de su hija a finales del año pasado, pues Isaac Torres no acudió al hospital y, presuntamente, "tampoco tuvo regalos de Navidad para ella".

Ahora, Lucía Sánchez le ha dedicado un demoledor zasca por el Día del Padre , algo de lo que no estaría ejerciendo. "Feliz Día del Padre a todos los padres buenos que están día a día al pie del cañón. Sobre todo, a mi padre, que es buen padre por tres y, además, es la figura y el ejemplo para mi niña ", ha señalado la que fuera participante de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', donde conoció a Isaac Torres, y ganadora de 'GH DÚO'.

Un día del padre que Lobo ha celebrado con el silencio, pues no ha publicado nada sobre su paternidad en las redes sociales. Lo que sí ha hecho ha sido compartir una publicación reflexiva sobre la forma correcta de complementarse en una relación. "Dualidad no es oponerse, es equilibrio", dice la foto de sus historias temporales de Instagram en un post en el que se habla de cómo "el día necesita la noche para existir", que "el silencio le da valor al sonido" y que "nos enseñaron a ver los opuestos como enemigos, pero en realidad son mitades de un todo". Una dedicatoria sin destinatario, pero que no parece ser su hija en común con Lucía Sánchez.