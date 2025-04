Susana Bianca ha actualizado su estado de salud tras emitir hace unos días un comunicado en el que hablaba por primera vez de su enfermedad . Aunque la exconcursante de 'GH VIP' no ha querido ponerle nombre a lo que le ocurre ni ha querido entrar en detalles, ahora ha explicado cómo han salido sus últimas pruebas médicas y se ha sincerado sobre su inminente paso por quirófano .

La modelo 'curvy' es consciente de que sus seguidores están muy pendientes de su evolución desde que conocieran que su salud atraviesa sus horas más bajas. "Estoy atravesando un momento muy difícil. He recibido una noticia sobre mi salud que no esperaba", reconocía en ese momento la que fuera amiga íntima de Jessica Bueno durante su paso por Guadalix de la Sierra.

Ahora, la que fuera concursante de la octava edición de 'GH VIP' (donde conoció a Zeus Montiel , su última pareja conocida) ha vuelto a hablar de su estado de salud, algo sobre lo que sus seguidores le han estado preguntando, aunque con mucha delicadeza, ya que ella misma ha reconocido que es algo "desagradable" y que no quiere entrar en demasiados detalles.

Tal y como ha explicado, estos días serán clave en su enfermedad. "Esta semana termino con todas las pruebas y en un par de días me opero", ha revelado la influencer, dando más detalles sobre su lucha. "Han sido días intensos, algunos más duros que otros. No voy a negar que a veces me pongo nerviosa al pensarlo, pero intento estar acompañada, rodeada de mi gente, manteniendo activa y positiva. Sé que todo va a salir bien", le ha dicho a sus seguidores, a los que ha agradecido nuevamente por el cariño.