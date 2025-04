Adara Molinero ha estrenado por fin la segunda temporada de su videopodcast ‘ En las mejores familias ’. La exconcursante de ‘Gran Hermano’, junto a su madre Elena Rodríguez, vienen dispuestas no solo a entrevistar a los invitados, sino a aclarar todas las polémicas en las que se han visto envueltas en los últimos meses. Entre ellas, la enemistad de la presentadora con la madre de la hermana de su hijo. Sin tapujos, la influencer habla claro sobre Ivana Icardi y pronuncia unas duras palabras.

Después de que le dedicara un contundente mensaje a Hugo Sierra por su ausencia como padre, Adara Molinero carga contra la exconcursante de 'Supervivientes' por todo lo que ha ido diciendo sobre ella. “Me da mucha pena”, comienza diciendo la influencer. No es la primera vez que las dos exnovias de Hugo Sierra se enfrentan entre ellas, sin embargo, esta vez Adara ha estallado y la acusa de decir mentiras. “Que no se meta en cosas que no saben ni de que van”, dice tajante. “Nadie sabe la realidad”, añade haciendo referencia a la situación con el padre de su hijo.