"José María es el más amable de toda la familia", decía Sandra Aladro de José María Almoguera y Alejandra Rubio, en le plató, se daba por aludida: "Yo también era súper amable al principio hasta que me acosáis, si le dierais la misma turra que a mí, pues igual salta porque yo no voy por detrás ni negocio coas con revistas ni con periodistas de la calle yo soy ocmo me veis".

Estas últimas palabras sorprendieron a José María, que dijo en directo en 'TardeAR' que no sabe si su prima tiene un problema con él, pero que le gustaría conocerlo. Además, le dejaba las cosas claras: "No sé a qué se refiere con que voy por detrás, si tiene pruebas, que las demuestre".

"Aunque tengamos diversidad de forma de pensar, porque no todos podemos pensar lo mismo, es verdad que a Alejandra no le gusta, y lo ha dicho públicamente, cuando he vendido una exclusiva", decía Carmen Borrego, aunque reconocía: "Lo único que le puedo recriminar a Alejandra es que muchas veces confundimos las molestias de la prensa porque muchas veces la prensa es molesta, pero no quiere decir que por ejemplo es muy fácil atender y decir 'no tengo nada que decir (...) No creo que la palabra sea acoso, puede agobiar".