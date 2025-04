"No quería responderle por respeto a mi madre porque sé que a ella no le habría gustado, pero llegados a este punto no podemos hacer otra cosa. Ni yo ni mi hermana hemos negado que este señor le prestase dinero a mi madre, lo que negamos es que no se lo pagase. Son los Tribunales los que están para esas cosas, que acuda a un juzgado y se lo reclame", ha comenzado explicar Carmen Borrego.