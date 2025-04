"Hablamos casi todos los días" , ha reconocido la hija de la tonadillera en una entrevista que ha concedido para la revista 'Lecturas'. "Se ha juntado que ella ha sido mamá y que yo estoy embarazada, compartimos opiniones", cuenta la que fuera concursante de 'Supervivientes', que está muy contenta con la unión que ha creado con su prima, que ha tenido con ella un precioso gesto del que no se sabía nada... hasta ahora.

Y es que, tal y como ha contado la madre de Alberto Isla -que tiene claro el nombre que quiere que su madre elija para su futuro hermano-, Anabel Pantoja le tiene guardadas a su sobrino las cosas que Alma ya ha dejado pequeñas. "Me ha dicho que me va a mandar la ropa que no le está bien a Alma", cuenta Isa Pantoja, que está feliz de contar con las cositas de su sobrina para estas primeras semanas de vida de su hijo.