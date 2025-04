Jessica Bueno impresiona con los estilismos para la Feria de Abril que hay que fichar

En esta ocasión, Jessica Bueno ha huido de los lunares para triunfar con un vestido liso en negro al que no le faltan volantes ni en las mangas ni en la falda. Este look que no es apto para el sábado del 'Pescaíto', noche previa al alumbrado de la Feria, aunque sí que se pueden utilizar algunos de los accesorios que la ex de Jota Peleteiro ha enseñado. Como por ejemplo: los pendientes y mantones para crear un estilismo sofisticado y con acento andaluz.