La presentadora de 'En todas las salsas' desvela el encontronazo que tuvo con Violeta Mangriñán

Vai le lanza un mensaje a la influencer después de su conflicto

El intercambio de mensajes entre Violeta y 'Between My Clothes', en el programa completo: disponible en Mitele

Vai, conocida como 'Between My Clothes', desvela todos los destalles de su último desencuentro con Violeta Mangriñán. La tensión en el mundo influencer ha vuelto a estallar y, esta vez, las protagonistas son la presentadora de ‘En todas las salsas ’ y la famosa influencer valenciana. Lo que parecía ser un simple trend de TikTok ha terminado convirtiéndose en un nuevo episodio de confrontación que ha hecho arder las redes sociales. Vai ha decidido no quedarse callada tras lo que ha sucedido y da un paso al frente para contarlo todo.

Todo empezó con un TikTok aparentemente inocente en el que Violeta, siguiendo una tendencia viral, dejaba caer que su situación económica estaría por encima de la de Fabio Colloricchio, su pareja y padre de sus dos hijas. De hecho, no es la primera vez que la influencer le suelta algunas indirectas a su novio . Lo que para algunos fue solo humor, para otros fue un ataque. Las redes se encendieron, y no tardaron en etiquetar a Vai para que comentase lo sucedido. Y, como era de esperar, lo hizo. “Me dijo que no paraba de hablar de ella”, empieza diciendo la presentadora.

La presentadora de 'En todas las salsas' no se anda con rodeos y explica qué fue lo que pasó para que comenzara un enfrentamiento entre ellas. “A ella, no le gusta mi opinión”, admite 'Between My Clothes'. Las influencers se han enfrentado más de una vez porque a Violeta no le gusta lo que dice Vai sobre ella. La situación pronto se convirtió en un intercambio mensajes cruzados, cargados de ironía, que Vai muestra en el programa. “Somos como Tom y Jerry”, reconoce Vai. La influencer sabe que sus opiniones no suelen gustar a todo el mundo, y mucho menos a Violeta.

Vai, ‘Between My Clothes’, le manda un mensaje a Violeta Mangriñan tras su enfrentamiento

Después de contar, con pelos y señales, todo lo sucedido, la presentadora desvela cuál es su verdadera relación con la valenciana. Además, ha querido mandarle un mensaje muy directo a Violeta Mangriñán tras su enfrentamiento. Junto al resto de los colaboradores de 'En todas las salsas', la creadora de contenido le hace una firme proposición a la influencer.