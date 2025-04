Alejandra Rubio lanza un reproche a sus compañeros: "Me molesta cómo habláis de mí cuando no estoy"

Un comentario de Sandra Aladro supuso un ataque para Alejandra Rubio, sembrando la polémica

Alejandra Rubio niega un conflicto con su primo y reprocha a sus compañeros que hablen mal de ella durante su ausencia: "No sois mis amigos, solamente espero un respeto"

José María Almoguera responde a su prima Alejandra Rubio tras sus indirectas: "Me gustaría saber si tiene algún problema conmigo"

Un comentario de Sandra Aladro desató una nueva tempestad en la familia Campos en general y para Alejandra Rubio en particular. La periodista dijo que el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, es el más "amable" de la familia y Alejandra, presente en el plató de 'Vamos a ver', se lo tomó como un ataque personal diciendo que ella también lo era hasta que la prensa empezó su "acoso" contra ella, una acusación en la que mencionaba especialmente a la agencia de prensa de Aladro. Su primo se dio por aludido, Carmen Borrego intentó poner paz y Sandra Aladro le pidió que dejara de lanzar acusaciones contra la prensa. Muchos más se han sumado a las críticas y Alejandra Rubio responde a todas en directo.

Tras la polémica, José María quiso saber si su prima tiene algún problema con él y su propia madre aclaró que los primos han hablado.

Alejandra Rubio se enfrenta a sus compañeros de 'Vamos a ver'

Pero ¿Está feliz Alejandra en su trabajo? Joaquín Prat matizaba que la ve "radiante" comentando realities pero no cuando le preguntan sobre su familia: "No me gusta", decía y, cuando el presentador le preguntaba si lo aborrece, confesaba: "Un poco, pero al final, para mí, en este momento de mi vida, una cosa va a ligada a la otra, si no estuviera aquí sentadas no podría comentar los programas con los que me paso tan bien".

Para ella no es un peaje colaborar en programas como 'Vamos a ver', pero prefiere ser de las personas que van "de frente" y, aunque reconocía que como todo el mundo tiene días malos, se enfrentaba a sus compañeros por lo que han dicho de ella en su ausencia: "No sois mis amigos, solamente espero un respeto. Cuando veo desde mi casa cómo habláis de mí cuando no estoy, sinceramente me molesta porque soy sincera y si tengo que decirte algo, te lo digo a la cara".

Rossi dejó caer que Alejandra no es consciente de cuál es su trabajo y que tampoco es "ni la abogada ni la actriz" de la que habló su familia y la aludida respondía con un reproche: "Me alegro por ti y que hayas encontrado tu camino desde el minuto uno, yo me he equivocado muchas veces, he tocado muchos palos. Para ti no soy actriz pero sí lo soy".

"Tengo mi vida y mi vida no es esto todo el rato", decía también a Sandra Aladro, afirmando que tiene muy buena relación con la periodistas que envían su agencia a hacerle guardas: "Me llevo fenomenal con todas, la que diga lo contrario, miente, no les pongo mala cara".

"Me gusta mucho más esta Alejandra, ha sido sincera y respetuosa en tus expresiones", reconocía la periodista y la aludida respondía: "Yo también me equivoco y me encendí porque este comentarios que hiciste tú lo hizo otra persona en otro sitio".

El conflicto de Alejandra Rubio y su primo

Eso sí, la colaboradora ha dejado claro que no hay ningún tipo de conflicto con José María Almoguera: "No tengo ningún problema con Jose, lo he hablado con él en privado, le expliqué mis palabras y por qué la decía".