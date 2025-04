"Yo también era amable al principio, pero ahora me acosáis. Si tú le dieras con tu agencia la misma turra todos los días, pues igual salta", le contestó la novia de Carlo Costanzia, que se cabreó porque sus compañeros de programa le daban la razón a la periodista y soltó: "Me voy a callar porque luego digo cosas... Es que yo no voy detrás y digo cosas ni negocio cosas con revistas ni negocio cosas con periodistas de la calle... ¡No! ¡Yo soy como me veis!".