Sin esperarlo, la madre de Mía empezaba a recibir muchos mensajes en los que sus fans le daban la enhorabuena por esta nueva relación , alegrándose por ella por esta nueva etapa. Tal era la confusión, que la colaboradora de Telecinco se veía obligada a pronunciarse y pedir a sus seguidores a que no se quedasen únicamente con estos adelantos de los capítulos de mtmad, pues esto no era más que una broma de su amigo y tenían que ver el vídeo entero para entender por qué hacía esta 'confesión' .

"Hoy he comido con este personaje", ha comentado la creadora de contenido para las redes sociales junto a este posado que ha conseguido revolucionar nuevamente a sus fans, pues son muchos los que no han conseguido olvidar las palabras de Dani Santos en las que 'confirmaba' este noviazgo. "Lucía y yo estamos juntos", decía de sopetón el exconcursante de 'Gran Hermano'. Una broma que no parece que vaya a hacerse realidad, pues la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' asegura que "ha perdido la fe en el amor".