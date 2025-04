Luitingo preocupa con su último mensaje: "Estoy buscando edificios altos para tirarme"

Luitingo preocupa con sus últimos mensajes. El exconcursante de 'GH VIP' atraviesa un momento personal delicado. Así lo ha reconocido él mismo a través de sus redes sociales, donde tras emitir un comunicado alegando que debía cancelar su próximo concierto por "motivos personales", ha sorprendiendo diciendo que no es "feliz", que llora "mucho" , que hay días en los que se encuentra tan mal que no tiene ganas ni de "salir de la cama" e incluso ha llegado a bromear con la idea de precipitarse desde la azotea o balcón de un edificio.

"Tengo días y momentos. Moralmente no estoy al 100% desde hace mucho tiempo", dice abiertamente mientras reconoce que, en ocasiones, hace "las cosas" de manera obligada porque "no tengo más remedio" cuando en realidad lo que le gustaría realmente es quedarse en casa "sin salir de la cama".

El cantante de Chico perfecto, tema principal de la película producida por Telecinco Cinema Operación Camarón, asegura no ser feliz. Al menos "no como quisiera o como he sido en épocas anteriores".

"No soy muy feliz, pero tampoco vivo amargado, para que me entiendas. Lloro mucho, también me río... no sé", cuenta mientras reconoce que necesita "tiempo" para sanar. "Todo en la vida es tiempo, que es el que mejor sabe lo que hay y lo que habrá", escribe en este sentido.