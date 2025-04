Rauw Alejandro ha protagonizado un emotivo gesto solidario al desplazarse hasta la Valle State Prison en Fresno, California, para visitar a los presos . La jornada se llevó a cabo el pasado 12 de abril, pero no ha sido hasta ahora cuando ha salido a la luz.

" Me fui con más de lo que traje . Escuchar a los muchachos, verlos tan presentes… me recordó que, al final, todos buscamos lo mismo: dar y recibir amor, ser escuchados, y sentir que todavía tenemos algo que aportar ", expresó el artista de 'Santa'.

En total, el intérprete congregó a 158 personas, de las cuales un grupo de 25 jóvenes participó en un círculo de diálogo donde compartieron sus historias de vida antes de pasar al Muro de Sueños. Los testimonios de los participantes reflejan el impacto vivido: "Me recordó a casa, a la familia. Fue abrumador. Me hizo sentir humano otra vez", "Gracias por dejarme ser parte del equipo. Hoy fue increíble", "Mucho amor para Rauw, su familia y esta fundación. Fue el mejor día de todos", No puedo pagar lo que hicieron por mí hoy, pero siempre trataré de devolverlo", aseguraron algunos presos.