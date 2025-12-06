Candela Hornero Madrid, 06 DIC 2025 - 18:08h.

Katy Perry ha oficializado su relación con Justin Trudeau al compartir en Instagram imágenes íntimas de su viaje a Japón, tras iniciar su romance este verano

Katy Perry y Justin Trudeau vistos por las calles de París

La cantante Katy Perry ha confirmado su relación con Justin Trudeau, ex primer ministro canadiense. La artista ha puesto fin a meses de rumores con un post en Instagram en el que comparte varias fotografías y vídeos de un viaje a Japón en el que aparece junto al político.

En el carrusel de imágenes, publicado bajo el texto "Tokyo times de gira y más" y que comienza con un gracioso árbol de Navidad bailando, la pareja aparece en actitud cariñosa: mejilla con mejilla en un parque, probando comida japonesa en un restaurante entre miradas cómplices o visitando una exposición de arte interactivo. Este viaje a Japón se enmarca en la gira 'Lifetimes Tour' de la cantante.

La relación ya había quedado al descubierto el pasado 3 de diciembre, cuando Kishida Fumio, primer ministro japonés, publicó en X (antes Twitter) una foto en la que posaba junto a su mujer, Trudeau y Katy Perry. En ese mensaje, el mandatario japonés se refería a la artista como la "pareja" del ex primer ministro canadiense.

"El ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, visitó Japón con su pareja y almorzó con nosotros… Me alegra poder mantener esta amistad de esta manera", escribió Fumio.

A lo que Trudeau le respondió públicamente con otro mensaje: "Katy y yo nos alegramos mucho de tener la oportunidad de sentarnos contigo y con Yuko. Gracias, Fumio, por tu amistad y por tu compromiso con un futuro mejor para todos".

El nacimiento de la pareja

Los rumores sobre un posible romance comenzaron en verano, cuando ambos fueron vistos en una cita en Montreal, Canadá. Por entonces, Katy Perry acababa de separarse de Orlando Bloom, en junio, y Trudeau había anunciado su ruptura con Sophie Grégoire en 2023 tras 18 años de matrimonio.

Solo dos días después de aquella cena en Montreal, Trudeau acudió con su hija Ella-Grace al concierto que la cantante ofreció en la ciudad.

Su primera aparición pública como pareja llegó en octubre en París, donde fueron fotografiados saliendo de la mítica sala de cabaré Crazy Horse, agarrados de la mano, tras celebrar allí el 41º cumpleaños de la artista.