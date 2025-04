Hay muy pocos sitios en España donde no sepan quien es Vier Márquez , el actual defensor de Montoya en ‘Supervivientes’ . Un hombre de personalidad arrolladora que lleva siendo noticia varias semanas por unos audios que ponían en tela de juicio su amistad con el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’.

El defensor de Montoya ya era arriesgado con sus looks en el año 2014, cuando hizo su primera aparición pública en el programa ‘Ciento y la madre’ de Cuatro . Un espacio en el que apareció con una gorra de animal print y una chaqueta plagadita de estampado que le sentaba como un guante.

Había nacido para brillar, no cabe duda, pero lo que no se esperaba era que su primera aparición en escena sería como víctima de una broma. Sí, habéis leído bien. El que ahora afirma no soportar a Anita Williams tuvo vivir en sus propias carnes una situación de lo más incómoda, que a punto estuvo de costarle un disgusto.