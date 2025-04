"No le puedo dar más la razón a Anita cuando dice que cansa ya que todas las semanas estén nominados Koldo, Anita, Montoya y Carmen, y es verdad, que lo leo siempre en los foros, en Instagram y en TikTok", ha comentado desde sus stories de Instagram el andaluz, que cree que es injusto que siempre estén los mismos concursantes en la cuerda floja.

"¿Qué vídeos han dado Pelayo o Damián que no tengan nada que ver con Montoya y con Carmen? ¡Si sois dos muebles que no hacéis nada!", ha sentenciado Vier Márquez, que está convencido de que ni el estilista ni el medallista olímpico tienen un gran apoyo del público porque los considera 'muebles' que no dan tanto contenido como su defendido o la íntima de su defendido, Carmen Alcayde.