No es nada habitual este tipo de saludo , y menos entre mujeres, en que una a otra sujete la mano desde abajo a arriba a la otra. Este ademán también nos muestra una comunicación directa, cercana y digna de confianza, pero a la vez es señal de que hay un control de la situación superior de la persona que sujeta a la otra. Si el gesto va acompañado de una sonrisa, como es el caso, hay confianza y amistad en el escenario en que se desarrolla el saludo.

Llama la atención que Melania aparezca con la cabeza cubierta por una mantilla corta negra española de encaje mientras que nuestra reina, vestida sobriamente de negro con mantilla, no lleve la clásica peineta, a pesar de que las reinas españolas suelen hacerlo así en estas ocasiones y son las únicas autorizadas para vestir de blanco en los encuentros con el Sumo Pontífice.

El secreto está en que Letizia ha querido dar todo el protagonismo a la sublime ceremonia , en la que expresamente el papa manifestó que deseaba que fuera lo más sencilla posible , con el menor boato posible. Y es por eso que nuestra reina no ha querido sobrecargar su imagen con una prenda como la peineta que podría llamar excesivamente la atención. Ha sido un toque de respeto y prudencia.

En cuanto a las miradas, destaca especialmente que los ojos de nuestros monarcas estén protegidos por gafas oscuras de sol, mientras que la mayoría de asistentes tienen sus ojos al descubierto. Sobre este asunto de las gafas de sol y el protocolo hay teorías. Puede crear una distancia entre los asistentes y los presentes, además de la dificultad captar lo emocional de las personas a través objetivo de las cámaras que perpetúa los instantes y no dejan ver sus miradas. Las gafas no rompen el protocolo, ya que este no da normas sino recomendaciones. De hecho, en muchas ocasiones se las han quitado porque es convención universal que cuando alguien saluda se vean los ojos de la otra persona.