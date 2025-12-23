Un tribunal de Moscú ha ordenado la detención del maestro ajedrecista Garri Kaspárov por apología e incitación al terrorismo

Muere un general ruso en un atentado con coche bomba en Moscú

Compartir







Un tribunal de Moscú ha emitido este martes una orden de detención contra el decimotercer campeón mundial de ajedrez, Garri Kaspárov (1985-2000), por apología e incitación al terrorismo a través de los medios de comunicación, delitos que pueden acarrear penas de entre cinco y siete años de prisión.

El tribunal ha fijado una pena de prisión preventiva de al menos dos meses desde el momento en el que Kaspárov sea detenido o extraditado a Rusia. El maestro ajedrecista reside actualmente en Nueva York y ya había sido incluido en mayo de 2022 en la lista de agentes extranjeros y poco después en la de extremistas.

En octubre, las autoridades rusas ya abrieron una causa contra Kaspárov y otras figuras del país, entre ellos el antiguo jefe de la petrolera Yukos, Mijail Jodorkovski; o el exprimer ministro ruso Mijail Kasiánov, por delitos de terrorismo y toma del poder por la fuerza.

Garri Kaspárov, acusado de buscar derrocar al Gobierno y ayudar a las fuerzas ucranianas

La acusación sostiene que como fundadores y miembros de la organización Comité Antibélico de Rusia, creada en febrero de 2022, buscaron derrocar al Gobierno a través de la fuerza, además de financiar a las fuerzas paramilitares ucranianas, reconocidas como terroristas por Moscú.