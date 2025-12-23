Carlos Plá Valencia, 23 DIC 2025 - 11:16h.

El herido permanece ingresado en un hospital en estado grave, todas las víctimas son de origen alemán, mientras que los posibles autores son polacos

Agentes de la Guardia Civil mantienen acordonadas varias calles de la urbanización Residencial El Pinet, en la pedanía de La Marina de Elche, donde al parecer dos hombres de origen polaco permanecen atrincherados en una vivienda, después de que este lunes por la tarde, fueran hallados los cadáveres de dos hombres y a un tercero herido.

Fue una vecina que circulaba con su coche por la zona la que dio la alerta. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron en la calle los cuerpos sin vida de dos hombres y a un tercero herido grave que permanece ingresado en un centro hospitalario, todos de origen alemán.

La Guardia Civil investiga las causas de estos crímenes. Al parecer las víctimas recibieron una brutal paliza, que podría estar relacionada con un ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras hipótesis.

Operación abierta

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil, así como un grupo especializado en secuestros y liberación de rehenes desplazado desde Madrid, están al frente del operativo que rodea la vivienda donde se encuentran los posibles autores de la agresión, que al parecer no van armados.

La urbanización donde se han producido los hechos es una zona residencial que en esta época del año está prácticamente despoblada, lo que está facilitando la actuación policial.