En la sentencia han resultado provadas las continuas humillaciones y burlas de las condenadas a la víctima a la que llamaban "la enana"

La que la Sección Décima de la Audiencia de Alicante ha condenado a sendas penas de seis meses de prisión y multas de 1.080 euros a dos mujeres tras declarar probado que sometieron a un trato de degradante y humillaron a una compañera de trabajo por la acondroplasia que sufría.

El Tribunal declara a ambas autoras de un delito relativo a los derechos fundamentales y libertades públicas y les impone además tres años y medio de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito deportivo y de tiempo libre, tres años y medio de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima y la obligación de indemnizarla conjunta y solidariamente con 6.000 euros por daños morales.

En cambio, la Sala ha absuelto a una tercera acusada, al entender que no ha quedado probada su participación activa en las burlas y menosprecios a los que las otras dos sometieron a la perjudicada, entre diciembre de 2020 y julio de 2022, cuando todas ellas trabajaban en el servicio de limpieza de un centro de salud de la ciudad de Benidorm. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Burlas y humillaciones

En la sentencia se recogen algunos de los episodios de burlas y humillaciones de las condenadas a su compañero de trabajo, a la que se referían habitualmente como "la enana" y realizando continuamente comentarios e indirectas en torno de burla, relativas a su discapacidad.

En una ocasión, una de ellas la llamó haciéndose pasar por personal de un circo de Benidorm que buscaba payasos y trapecistas porque había puestos libres. "Llamanos del circo de los enanos para contratarle para un trapecio", le dijeron a la víctima.

Pocos días después, facilitaron el teléfono de la víctima a una aplicación de bromas telefónicas, desde donde la llamaron haciéndose pasar por la asesoría jurídica de una supuesta aseguradora de su coche, informándole de que tenía una multa de 900 euros y 6 puntos para un coche que supuestamente le pertenecía, marca BMW, modelo X6. Al contestar la víctima que se habían equivocado, entre risas, le dijeron que se trataba de una broma.

Ante estos episodios, la afectada solicitó a la dirección de la empresa cambios en su puesto de trabajo para evitar en lo posible tener contacto con las ahora condenadas para evitar tensiones. La víctima llegó a comprar un bote de gas pimienta por miedo y sufrió un estadio psicológico de naturaleza ansioso-depresiva. Finalmente, denunció la situación ante la Policía Nacional.