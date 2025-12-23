Olentzero se sumerge entre tiburones en el Aquarium de San Sebastián en una cita ya tradicional

Olentzero permanecerá expuesto en el Oceanario hasta el próximo 9 de enero, convirtiéndose en uno de los principales reclamos

Olentzero y Maridomingui participarán simbólicamente en las tareas de mantenimiento del Oceanario

Compartir







GuipúzcoaOlentzero volvió a convertirse en protagonista de una de las imágenes más singulares de la Navidad en San Sebastián al sumergirse en el Aquarium donostiarra, rodeado de tiburones y otras especies marinas. La escena, que se ha consolidado como una cita muy esperada por el público, reunió tradición y divulgación científica en uno de los espacios culturales más visitados de la capital guipuzcoana.

La inmersión se llevó a cabo a media mañana y estuvo dirigida por el equipo de Biología del Aquarium, responsable de introducir la figura navideña en el gran tanque principal. Con esta acción, el centro reforzó su apuesta por combinar actividades especiales con su labor habitual de conservación, educación ambiental y cuidado de la fauna marina.

Una inmersión muy medida en el Oceanario

La figura de Olentzero que se introdujo en el agua tenía unas dimensiones de 1,75 metros de altura y un metro de anchura, y fue colocada cuidadosamente en el interior del Oceanario para garantizar tanto la seguridad de los animales como la correcta visibilidad para los visitantes. El proceso de inmersión fue realizado íntegramente por los acuaristas especializados, habituados a trabajar en este entorno con especies de gran tamaño.

Una vez situada, la figura quedó integrada en el recorrido del Aquarium y pudo ser observada desde distintos puntos del espacio, ofreciendo una estampa poco habitual que une la iconografía navideña vasca con el entorno marino. Olentzero permanecerá expuesto en el Oceanario hasta el próximo 9 de enero, convirtiéndose en uno de los principales reclamos de estas fechas para quienes se acercan al centro.

PUEDE INTERESARTE Olentzero, el carbonero bonachón que cumple los deseos de vascos y navarros por Navidad

Tradición y divulgación en clave marina

La iniciativa no se limitó únicamente a la colocación de la figura. En esta edición, el Aquarium incorpora una propuesta adicional con la que se busca reforzar el mensaje educativo y acercar al público el trabajo cotidiano que se realiza bajo el agua. Olentzero y Maridomingui participarán simbólicamente en las tareas de mantenimiento del Oceanario, colaborando en las labores de limpieza junto al equipo técnico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Estas acciones permitirán mostrar al público una parte menos visible del funcionamiento del Aquarium: el cuidado diario de las instalaciones y el bienestar de la fauna marina. Durante varias jornadas, será posible ver cómo se llevan a cabo trabajos como el sifonado del fondo del tanque, una tarea esencial para mantener la calidad del agua y el equilibrio del ecosistema del Oceanario.

Visitas con valor añadido para el público

Las labores de limpieza se realizarán en días y horarios concretos, lo que permitirá a los visitantes presenciar en directo el trabajo de los acuaristas mientras recorren las instalaciones. Estas demostraciones, programadas a lo largo del mes de diciembre, ofrecerán una oportunidad para conocer mejor los procesos técnicos que garantizan el buen estado de uno de los tanques más emblemáticos del Aquarium.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

De este modo, la presencia de Olentzero no se limita a un elemento decorativo, sino que se integra en una propuesta más amplia que combina tradición, divulgación científica y educación ambiental. El objetivo es acercar el trabajo de los profesionales del centro a todos los públicos, especialmente a las familias que visitan el Aquarium durante el periodo navideño.

Un icono navideño en un espacio emblemático

El Aquarium de San Sebastián se ha consolidado como uno de los espacios culturales y turísticos de referencia en la ciudad, y este tipo de iniciativas especiales refuerzan su papel como punto de encuentro entre ocio y conocimiento. La imagen de Olentzero bajo el agua, rodeado de tiburones, se ha convertido en una de las escenas más reconocibles de la Navidad donostiarra.

Además de atraer a visitantes locales, la propuesta despierta el interés de personas procedentes de otros puntos de Euskadi y del entorno cercano, que encuentran en el Aquarium una forma diferente de vivir estas fechas. La combinación de un personaje profundamente arraigado en la cultura vasca con el entorno marino aporta un valor añadido a la experiencia.

Navidad, cultura y sensibilización ambiental

Con esta actividad, el Aquarium volvió a subrayar su compromiso con la sensibilización sobre el medio marino, utilizando una fecha señalada del calendario para transmitir mensajes sobre la importancia del cuidado de los océanos y de las especies que los habitan. La presencia de Olentzero y Maridomingui sirve como hilo conductor para acercar estos valores a un público diverso.