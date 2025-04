Charo Vega ha sorprendía hace tan solo unas semanas en 'Tardear' con el anuncio de una noticia de la que se siente orgullosa y tremendamente feliz: ¡va a convertirse en bisabuela! Sin embargo, ahora Charo vuelve a convertirse en noticia por una información exclusiva de 'Socialité' que deja al descubierto la existencia de unas memorias que, pese a que no han visto la luz, el equipo del programa ha tenido la oportunidad de leer.

Tal y como ha explicado Aran Santos, el borrador de las memorias que en su día escribió Charo Vega y que ella misma decidió no publicar por las confesiones tan duras y peligrosas que contenían ha llegado hasta nuestra redacción: "Estas páginas no van a ver la luz, presumiblemente, pero yo que las he podido leer os aseguro que hablan de cosas muy fuertes y que afectan a personas muy conocidas de nuestro país".