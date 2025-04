Una lesión física ha terminado con la aventura de Almácor en ‘Supervivientes’ antes de lo esperado. “ Me he roto cosas que ni sabía que existían" , ha asegurado a su llegada a España el cantante haciendo alarde de su buen sentido del humor. En España le ha recibido su prometida, Helena , a la que pidió matrimonio durante su paso por los Cayos Cochinos .

Helena Gonru , que así se llama la futura esposa de Almácor (apodo artístico surgido del acrónimo de su nombre oficial, Arturo Almarcha Corella) también trabaja en el mundo musical , pero en el de la gestión de artistas. A sus 29 años , su curriculum evidencia que cuenta con experiencia como reportera para Sony Music y se encargaba de c ubrir las alfombras rojas de los premios de música .

Analizando su feed descubrimos también que es una joven muy viajera : en los últimos tiempos Helena ha estado junto con Almácor en todo tipo de destinos, desde las exóticas playas de Australia hasta los fascinantes paisajes helados de Islandia o la magia eterna de Disneyland París. Además, la pareja no descuida los destinos nacionales y ha compartido momentos inolvidables en parajes de Ávila o Ceuta.

Tras enseñar el collar que se había construido en la playa pensando en ella el día de su cumpleaños llegó el clímax: "Hice esto porque me recordaba a ti, al color de los ojos preciosos que tú tienes. Lo hice porque tú sabes que eres la persona más importante de mi vida". "Para mí lo eres todo, me has cambiado la vida. Eres el brillo de mi mirada y gracias a ti yo estoy aquí cumpliendo mi sueño", continuaba mientras se quitaba el collar para ponérselo a ella.