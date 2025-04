Después de aclarar cómo es su verdadera relación con Violeta Mangriñán, ha llegado el momento de que Adara se pronuncie sobre otra influencer y extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, con la que no tiene una buena relación desde hace tiempo. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha opinado públicamente sobre Tamara Gorro, desvela el motivo de su enemistad, en primicia. “Me cae fatal. me parece forzada, no me gusta”, ha comenzado explicando en esta nueva entrega de su videopodcast.