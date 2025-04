"Me alucina lo maravillosa que es la gente. Desde su generosidad, amabilidad y empatía hasta su ingenio", ha comentado la hija de Makoke en sus stories de Instagram, donde ha resaltado que, a título personal, le dio "momentos de gloria" que se empezasen a difundir memes por la red social X, el antiguo Twitter, porque estuvo dos horas "parada en la M40" .

Cuando pudo contactar con su cuñada le preguntó cómo habían pasado el día sus sobrinos, Javi y Bianca , que tienen cuatro y un año, respectivamente. Marina Romero le contestó por WhatsApp: "Divertido. Estaba la urba llena de niños, alucinarías. Estaban todos jugando y lo han pasado genial". Una respuesta que ha hecho que Anita le lance un consejo a las personas que tienen hijos pequeños de las edades de sus sobrinos: "Padres del mundo, no esperéis un apagón para sacar a vuestros hijos al parque".

Por otra parte, la hermana menor de Lucía, Diego, Laura e Irene Matamoros - de todos ellos solo tiene relación con la ganadora de 'GH VIP 4' - ha lamentado que todavía no se sepa el origen exacto del apagón que hizo que España se paralizase durante unas diez horas en buena parte del territorio peninsular: "No entiendo cómo todavía no sabemos qué ha pasado. Ni siquiera se ha descartado que haya sido un fallo eléctrico o un ataque externo, por lo menos que se vaya descartando algo".