José María Almoguera: el motivo por el que no fue al debut teatral de su tía Terelu Campos

José María Almoguera ha sido uno de los grandes ausentes al debut teatral de su tía Terelu Campos . El exconcursante de ' GH DÚO' ha tenido un motivo para él de peso para no acudir a ver en Valladolid el estreno de 'Santa Lola' , la obra en la que su tía participa y que ha generado tanto revuelo. ¿ Cuál ha sido el motivo de faltar a esta cita tan importante y en la que se han volcado todos los miembros del clan Campos?

En un fin de semana que no olvidará fácilmente la hija menor de María Teresa Campos, no todos han estado en su estreno. Lo que se esperaba del debut era mucho, pero tras finalizar la función y ver la gran ovación que se llevaba, eso era mucho más de lo que se habría imaginado Terelu Campos. Esta tampoco se esperaba la emoción de Carlo Costanzia al verla sobre el escenario y muchos más detalles de sus seres queridos que no dudaron en acompañarla.