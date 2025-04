Raquel Bollo explica el motivo por el que no ha ido a ver a su hija al hospital

Raquel Bollo da la última hora sobre el estado de salud de su hija, Alma Cortés Bollo . La exconcursante de ' Supervivientes ' ha sido ingresada de urgencia en el hospital, donde permanece en estos momentos hospitalizada . Tras conocerse el diagnóstico y cuadro médico de la paciente, la colaboradora explica el motivo por el que no ha ido a ver a su hija y se ha quedado en Sevilla viendo los toros.

Ha preferido no desplazarse hasta Cádiz y disfrutar de una tarde de toros en la Real Maestranza de Sevilla. No obstante, si Alma empeora , Raquel irá a visitarla.

Por ahora parece continuar en observación, con medicación intravenosa y a la espera de ser vista por un especialista . Preguntada por Europa Press en las inmediaciones de la plaza, la empresaria no duda en justificar su asistencia a la corrida. "Pues a pesar de que sé que diréis, 'la madre en los toros y ella ingresada', tiene un dolor brutal , perdió el equilibrio ... lo ha cogido allí, en Algeciras", explicaba este domingo mientras desvelaba el motivo por el que ha decidido continuar con sus planes y no acudir al hospital para estar con 'su niña'.

"La han dejado (ingresada) porque mañana tendrían que hacer unas pruebas, está allí con su pareja", señala dejando claro que no está sola y que, en función de los resultados que ofrezcan las pruebas que, a lo largo de este lunes le harán, decidirá si se desplaza o no. "Y según pase todo pues me iré mañana para allá o le harán sus pruebas y ya se viene ella de vuelta para casa, pero es un tema de oído", asegura.