Alma Cortés Bollo se ha visto obligada a hacer algo de lo que no se habría visto nunca capaz: bloquear a su madre . Así, Raquel Bollo no podrá acceder al contenido que su hija publique a través de sus redes sociales. Sabiendo que este gesto iba a generar un gran revuelo entre sus seguidores, la influencer y exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado el motivo por el que lo ha hecho.

Lo que la madre de Jimena y el pequeño Miguel pretendía era que Raquel Bollo no tuviese acceso a sus historias, ya que estaba planeando hacerle una sorpresa. Un plan del que sí quería hacer partícipes a sus seguidores. "Amores, no os lo vais a creer, he tenido que bloquear a mi madre", explica la que fuera concursante de 'Supervivientes' a través de estas publicaciones temporales que tan solo duran 24 horas.