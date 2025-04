Sin embargo, hay que recordar que él no es el único amor que ha pasado por su vida y que, hace muchos años, en concreto 34, estuvo saliendo durante varios meses con el afamado cantante Julio Iglesias .

Fue en el espacio de Telecinco donde la tertuliana contó cómo se habían conocido el cantante y ella: “La primera ve que lo vi fue trabajando en un concierto como azafata. Me dijo que me sentara a su lado en la cena y yo le dije que no. Yo tenía 19 años”, explicó.