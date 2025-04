"En absoluto me considero una persona soberbia" : es uno de los titulares que nos deja la revista citada anteriormente y con el que se enfrenta a todas las críticas que le tachan desde "altanera" a "prepotente".

La hija mayor de las Campos no solo sale al paso de todo lo que dijeron a raíz de la famosa polémica del yogurt , sino que también habla de la que se ha convertido en su consuegra, Mar Flores: "Me aliaría con el diablo por estar la mitad de bien que Mar" . A colación de esto último, Terelu Campos revela que Mar Flores le "envió un regalo en Navidad" . ¿Se refiere Terelu Campos con esta declaración a que ha enterrado las diferencias con ella tras el nacimiento de su nieto?

Por último, Terelu Campos habla sobre algo que, quizás, nunca nos habríamos imaginado: "No me han gustado nunca las tías, pero nunca se sabe...". Una cara diferente de Terelu Campos que hemos podido ver gracias a la exclusiva que hemos desvelado en 'Tardear' y que calienta -y mucho- su presencia en pocos días en el programa 'Tardear'.

Leticia Requejo, colaboradora de 'Tardear', ha querido destacar un titular de Terelu Campos que veremos también en la revista 'Diez minutos' que le sorprendía cuanto menos: "Soy tímida y a veces, la timidez te hace parecer una persona distante", recalca Leticia Requejo, añadiendo que la colaboradora "muchas veces la imagen que tiene no le acompaña. No es tímida, pero no es una persona afable que habla con todo el mundo".