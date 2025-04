Pocas horas después de que viese la luz la portada de esta revista, la propia Mar Flores ha reaccionado a las declaraciones de Terelu Campos: " Somos una familia en la que todos nos respetamos. A mí me gusta hablar poco de los demás, pero no por eso es que piense mal de los demás", ha comenzado.

"Todo es mucho más normal de lo que nos pensamos y en todas las familias hay suegras, hijos y de todo. Lo que a mí no me gusta es hablar de mis relaciones familiares" , ha concluido la suegra de Alejandra Rubio.

En 'Vamos a ver', Alejandra Rubio también se pronunciaba sobre la entrevista de su madre y dejaba claro que no le gustaba lo que había hecho porque lo veía "innecesario" y que así se lo había comunicado a ella. "No hay que contar ciertas cosas que pasan en nuestra casa. Yo sé que mi madre y la madre de Carlo no tienen ningún problema y creo que esto lo único que hace es crear algo que yo considero que es innecesario. A pesar de todo, está convencida de que su madre "no lo ha hecho con ninguna mala intención" y asegura que la entiende.