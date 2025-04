Álex Adrover no es el único concursante de ‘Supervivientes’ que ha hecho gala de su talento para la interpretación en una ficción de Telecinco. Pelayo Díaz , quien ha dedicado toda su vida a la moda, también se dejó caer por una serie de la cadena amiga.

Corría el mes de enero de 2014 cuando vimos a Pelayo Díaz protagonizar un cameo en la mítica serie ‘La que se avecina’. Es cierto que no su terreno no era el de la interpretación, pero se desenvolvía con mucha soltura delante de las cámaras.

Tras un rifirrafe, la musa del destape no dudó en cargar contra el estilista en la ficción: “Este becario no me gusta nada, a la pu** calle”, decía. Unas palabras alas que David Delfín reaccionaba diciendo: “Es mi novio”.