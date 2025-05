Al revelar el periodista que los ladrones fueron cazados porque no llevaban guantes y pudieron localizarlos por las huellas, Emma García ha recordado una anécdota que vivió hace unos meses en París y por la que tuvo que declarar ante la Policía francesa.

Después de escuchar todos los detalles del robo a Kim Kardashian, Emma García ha hablado de algo que vivió en sus propias carnes: “Hace unos meses estuve en París y me tocó declarar ante la Policía ”, empezaba diciendo.

“Estoy fichada allí porque bajé con una ladrona en el ascensor de la casa de una amiga a la que fui a ver y hasta le dije que si la ayudaba. Luego me enteré de que había estado en una casa robando ”, decía la presentadora, dejando claro que no tenía ni idea de lo que había hecho la señora en cuestión.

“Al tiempo me llamaron, a las horas, y me dijeron que tenía que testificar porque había bajado con la ladrona en un ascensor. Me preguntaron que si iba cargada y yo les dije que iba cargadísima”, decía la presentadora, recordando la anécdota que vivió hace tan solo unos meses en la capital de Francia.