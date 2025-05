La vida de los presentadores es cíclica y un día estás saliendo en la tele y otro en tu casa sin ingresos. Eso es lo que le pasó a Christian Gálvez que pasó de presentar ‘Desesperado Club Social’ a despachar en una juguetería. “Me despidieron de la tele por motivos políticos y me puse a trabajar en una juguetería: tuve una gran dosis de realidad", contó en una entrevista. "Necesitaba facturar y pensé que lo que mejor se me da es vender, porque la televisión es vender todo el rato, así que me metí ahí", añadía con orgullo. Gracias a su desparpajo con los clientes, Gálvez llegó a ser jefe de tienda, aunque sentía que aquel no era su camino. "Un día le dije a la jefa que eso no era para mí, que yo quería trabajar en comunicación. Ella se alegró por mí, me dijo que estaba esperando que se lo dijera. Y, afortunadamente, el teléfono sonó", relata.