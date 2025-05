Con la honestidad que la caracteriza, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte su diagnóstico y lo mal que lo ha pasado estos días. “Toqué fondo”, reconoce la de Elche. Marieta explica que su problema médico no solo ha afectado a su salud física, si no que le afectó también a su estado de ánimo. “Yo sola me metí en un bucle”, admite. La influencer, acostumbrada a no parar de trabajar, ha tenido que bajar el ritmo porque no podía con todo. “A veces hay que parar”, reflexiona la exsuperviviente.