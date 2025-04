"Me habéis preguntado y a mí me gusta contároslo todo, así que lo que pasa es que estoy teniendo un problemilla de salud, pero no es que esté mal con Suso, que me habéis preguntado que si lo hemos dejado y no", ha comenzado diciendo la colaboradora de 'Fiesta', que lo primero que ha querido hacer ha sido desmentir que esté atravesando un bache en su noviazgo con Suso Álvarez , con el que, de hecho, planea casarse y tener hijos en un futuro cercano.

"Al contrario, él es el que me está cuidando y el que está a tope" , ha añadido la joven de 25 años, para la que es muy importante dejar claro que su relación con el exconcursante de 'Gran Hermano' atraviesa un buen momento y siguen unidos en esta etapa que está siendo más complicada para ella por lo que define como "un problemilla de salud" del que no ha querido dar muchos datos.

La colaboradora sí que ha revelado que t iene que estar "en reposo" por prescripción médica y que eso le hace estar "anímicamente más bajita" porque su deseo es siempre "llegar a todo" y ser una gran creadora de contenido en redes sociales: "No me gusta estar en reposo ni encontrarme así, pero bueno, es lo que hay, podría estar peor, así que voy a pensar positivamente".

"Quería explicároslo porque me habéis preguntado y porque es verdad que estoy más ausente por aquí y eso no me gusta, me agobia un poco porque me gusta estar a tope y al día, pero bueno que lo digo para que sepáis que es un problemilla de salud, que podría estar peor, pero que estoy bien", ha terminado diciendo la exnovia de Álex Girona, que no ha querido compartir su diagnóstico médico con sus 613.000 'followers'.