Fani Carbajo regresa una semana más a su canal de mtmad para contar uno de los días más angustiosos de su vida. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones' se ha sincerado con sus seguidores sobre cómo vivió el reciente apagón que dejó sin electricidad y sin datos móviles a gran parte del país. Lo que podría haber sido una anécdota para muchos, para Fani se convirtió en una pesadilla. Tras desvelar si volverá a ser madre , la influencer explica la angustia que sintió al no poder contactar con su hijo durante el apagón .

Todo comenzó de forma inesperada y repentina. Fani estaba en la ducha cuando su casa entera se quedó sin luz. Al darse cuenta de que era un apagón a nivel nacional, quiso conectar con su hijo Emilio, que se encontraba en el instituto en ese momento. “De repente veo que no me van los datos”, comienza explicando Fani. Al ver que ni la luz ni el internet volvían, el nerviosismo fue en aumento. En medio de la confusión, su pareja, Fran, fue a recoger al niño al instituto. Sin embargo, no estaba allí.