"Lo siento, pero que se coloquen trajes de flamenca sin sentir lo más mínimo ni saber lo que llevan encima y hagan trends bailando, haciendo el 'ridículo', no es que me moleste, es que siento que no le tienen ningún tipo de aprecio ni respeto. Supongo que en las Fallas habrá pasado, no he visto ningún vídeo de este tipo, pero un traje de flamenca no es un carnaval. Que por tener números sois capaces de poneros una bolsa de basura en la cabeza y bailar con ella", fueron las declaraciones iniciales de la examiga de Lucía Sánchez.