Su mejor amigo, Paco, explica desde Valencia en ' Tardear ', que él fue la persona que le auxilió en casa y le llevó al hospital. " Me dijo que llamara al 112, que estaba en el suelo ", relata en directo. Cuenta que todos los días solían verse dos veces. Eran amigos íntimos desde hacía 45 años. " El jueves pasado se encontró mal y al día siguiente se cae", asegura.

Paco narra que acudió a su casa como de costumbre. Allí Manolo 'el del Bombo' le aseguró desde dentro de la vivienda que no entrase y que se encontraba bien. "Volví 4 o 5 veces", dice. Dos días después, su mejor amigo volvió a aparecer. 'Que no que estoy bien, que no llamase la 112', le contestaba su inseparable.