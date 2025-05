Bayan y Alba Rodríguez forjaron una bonita amistad tras compartir duros momentos en ‘La isla de las tentaciones’. Sin embargo, su participación en ‘La casa de los vecinos de al lado’ ha terminado con esta amistad tras varios enfrentamientos entre ellas debido a Gerard, la expareja de Alba. “Dentro me di cuenta que no era mi amiga” , comienza explicando la mallorquina. Las discusiones entre ellas llegaron incluso a afectar a su relación con Sthefany , tema del que también ha hablado en este capítulo.

La influencer no ha podido más con la situación y ha estalla duramente contra Alba no solo por lo que pasó dentro del reality, si no por la situación que se ha dado una vez Bayan abandonó el programa. “Alba fuera ha hablado mal de mí”, admite Bayan y explica qué ha hecho Alba fuera que le ha molestado tanto como para romper su amistad con ella definitivamente.