Granada se despide de su concejal de Cultura tras fallecer en Nochevieja

Antonio Bernal Granada, 02 ENE 2026 - 12:03h.

Juan Ramón Ferreira falleció este 31 de diciembre a consecuencia de un infarto

La Iglesia de la Magdalena ha acogido este viernes el multitudinario funeral

El año 2025 cerró con una triste noticia Granada. El concejal granadino de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira, ha fallecido este 31 de diciembre a consecuencia de un infarto.

Este político contaba una dilatada trayectoria siendo parte del Consistorio desde el año 1995. Nació en Alcalá La Real (Jaén) y cursó sus estudios en la Escuela de la Sagrada Familia del municipio. Además, se licenció en Derecho en la Universidad de Granada y comenzó a formar parte de las filas del Partido Popular.

Por su parte, el gobierno local instaló este jueves una capilla ardiente para despedir a Ferreira. La misa fúnebre se ha celebrado hoy viernes en la Iglesia de la Magdalena y ha reunido a diversos vecinos, compañeros, familiares y amigos del concejal. La capilla se ha quedado pequeña para albergar a tantos granadinos que han querido despedirse del concejal durante esta jornada. El funeral ha concluido con un emotivo aplauso como reconocimiento a su trayectoria política.

Aluvión de muestras de cariño

Las redes sociales se han llenado de mensajes y muestras de condolencias tanto a sus familiares como sus compañeros del partido. Los vecinos de Granada, la oposición y sus compañeros han destacado su labor profesional durante todos estos años en el ayuntamiento granadino.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha expresado su pesar por el fallecimiento del concejal a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, acompañado de una imagen en la que aparece junto a él. En su publicación, ha descrito a Juan Ramón Ferreira como “una persona especial, un buen compañero, padre y amigo”, destacando el compromiso y la dedicación que mostró en su trayectoria pública al servicio de la ciudad de Granada. Carazo ha cerrado su mensaje trasladando su agradecimiento y afecto, y deseándole que descanse en paz.

También el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha reaccionado a la noticia en X, donde ha subrayado que Ferreira fue “una de esas personas que dignifican la política con su forma de ser”. En su mensaje lo recuerda como un buen compañero y amigo, lamentando que se haya ido tan pronto, y envía su cariño y apoyo a la familia. Ferreira fue igualmente parlamentario del PP-A en el Parlamento andaluz.

Desde el PSOE, el exalcalde y portavoz municipal socialista, Francisco Cuenca, ha manifestado su conmoción por la “repentina pérdida” de Juan Ramón Ferreira, al que ha definido como alguien cercano, dialogante y cordial, lamentando profundamente lo que ha calificado como “una tremenda pena”.

Las muestras de condolencia se han multiplicado en la antigua Twitter. Entre ellas, la del presidente de la Diputación de Granada y del PP provincial, Francis Rodríguez, quien ha resaltado su labor como “gran servidor público”, “excelente concejal” y, sobre todo, “una gran persona”.