Will Smith ha sido demandado por un antiguo trabajador suyo que le acusa de acoso sexual, despido injustificado y represalias

Will Smith ha desmentido las acusaciones y ha asegurado que utilizará todos los medios para "garantizar que se esclarezca la verdad"

Will Smith vuelve a saltar a los titulares de los principales medios de comunicación tras conocerse la demanda contra él que ha presentado el violinista que trabajaba en su última gira. Al parecer, el músico llamado Brian King Joseph acusaría de acoso sexual, despido injustificado y represalias al actor de 'El Príncipe de Bel Air'.

Según ha informado la revista 'Variety', Will Smith ha desmentido dichas acusaciones e imputaciones. En la demanda que ha sido presentada este jueves 1 de enero y a la que han tenido acceso el medio de comunicación anteriormente citado y la cadena de televisión 'Fox', el músico Brian King Joseph incluye a Smith y a la gerencia de Treyball Studios como acusados.

La demanda presentada contra Will Smith

Al parecer, el violinista ha acusado directamente a Will Smith de "comportamiento depredador" y de "preparar deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual" durante la gira en la que participó la primavera pasada y que llevaba como nombre 'Basada en una historia real: 2025', indican ambos medios y recoge EFE.

En la demanda se apunta a que Will Smith contrató a Joseph en noviembre de 2024 para actuar en un espectáculo en San Diego y, posteriormente, fue invitado a unirse a su gira de 2025 y a tocar en su próximo álbum.

El violinista, quien previamente compitió en el programa de televisión 'America’s Got Talent', se unió a la primera etapa de la gira de Smith en marzo de 2025 para un concierto en Las Vegas, donde se habían reservado habitaciones de hotel para la banda y el equipo.

El demandante sostiene que, a medida que su relación se estrechaba, Will Smith le dijo: "Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más".

Tras estos gestos por parte del actor, el violinista apunta que su bolso, que contenía la llave de su habitación del hotel donde debía dormir, estuvo perdido durante varias horas. Cuando la gerencia encontró el neceser del violinista, Joseph regresó y descubrió que alguien había entrado ilegalmente en su habitación y había dejado varias pertenencias, incluyendo toallitas húmedas, un frasco de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona y una nota que decía: "Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros (un corazón dibujado), Stone F".

Fue entonces cuando el violinista interpretó el mensaje como una advertencia de que "un desconocido pronto regresaría a su habitación para tener relaciones sexuales" con él.

El músico informó al personal de seguridad del hotel y a los representantes de Smith, y denunció el incidente a la Policía. Pocos días después, un miembro del equipo directivo le "humilló" por el incidente y le dijo que le despedían, sugiriendo que Joseph se lo había inventado todo.

La respuesta de Will Smith a las acusaciones

La demanda alega que, debido al despido, Joseph padeció trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas, asegura haber sufrido represalias, despido injustificado y acoso sexual, y solicita que un jurado determine una indemnización por daños y perjuicios.

"Las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes”, declaró, por su parte a 'PEOPLE' Allen B. Grodsky, abogado de Will Smith, en un comunicado enviado al medio.

“Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad”, incidió.