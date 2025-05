"Esperemos que vosotros también nos respetéis en esta decisión y comprendáis lo complicado que es tenerlo que hacer público", han sido las palabras de la andaluza para pedir empatía a sus seguidores y en esa misma línea ha seguido Rafa Moya a todos aquellos que le han estado preguntando y llamando a raíz del comunicado. "Llevo un montón de días posponiendo esto. No quería dar la cara, no tenía ni ánimo , pero creo que ya va siendo hora o el momento de que vaya empezando a serlo", eran sus primeras palabras.

Llevo un montón de días posponiendo esto. No quería dar la cara, no tenía ánimo

Sobre las causas de la ruptura, Rafa Moya ha preferido mantenerse al margen y aprovechar este vídeo que ha colgado en sus historias de Instagram para agradecer el apoyo recibido. "Os quería dar las gracias muchísimo a la gente que me ha preguntado, que me da ánimos, a mis amigos que han venido a verme este fin de semana, a los que me han llamado. De verdad, gracias".