María Sánchez 'La Jerezana' tiene una relación muy estrecha con su progenitora, con la que últimamente comparte mucho contenido a través de sus redes sociales. En uno de los últimos vídeos que ha compartido junto a ella, la reacción de la exconcursante de 'Gran Hermano' al escuchar cómo su madre se refiere a José María Almoguera , con el que mantiene una relación desde que se conocieron en 'GH DÚO', no ha pasado desapercibida para sus seguidores.

Y es que, al parecer, la influencer andaluza no se esperaba que su madre se refiriese al hijo de Carmen Borrego como "su novio", como si todavía su relación no estuviese lo suficientemente oficializada para tal cosa. Un gesto que, como cabía esperar, sus seguidores han comentado con mucha ternura. "Es lo más gracioso que he visto, enseñando las cosas que se han comprado en el mercadillo... y alguna cosa para alguien especial. Ya sabes, Jose, ya tienes tu aceite de coco", comenta un usuario en X (el antiguo Twitter).