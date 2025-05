Marta Peñate ha regresado al trabajo tras haberse sometido a una nueva transferencia embrionaria, la tercera desde que iniciase su tratamiento de fertilidad. La ganadora de 'Supervivientes All Stars' y exconcursante de 'GH' ha vuelto para tratar de despejarse, aunque no ha ocultado a sus seguidores que está preocupada y que ha tomado una importante decisión en estos "días críticos" tras la intervención.

"Hoy he vuelto al trabajo para distraerme y porque ya han pasado los tres días críticos, pero me he cogido nervios", ha dicho muy sincera la exconcursante de 'Supervivientes' de su estado actual. Marta Peñate está tratando de buscar normalidad, pero es consciente también de su situación y de cómo actuaría si diera marcha atrás o si se hiciera una nueva transferencia embrionaria.