La vida de un deportista de élite no es como la del resto de personas y no lo es por muchos motivos. Por un lado, no es nada sencillo llegar a ese nivel, son pocos los que consiguen vivir de ello y muchos los que dedican gran parte de su vida a entrenar de manera incansable sin lograrlo, por otro, este tipo de carreras no son para siempre, el cuerpo sufre y mantenerse a ese nivel requiere un gran esfuerzo, por lo que es importante retirarse en el momento adecuado.