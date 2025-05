Susana Molina, criticada tras salir a la luz un vídeo en el que habla con acento murciano

"Recibo mucho hate de gente murciana que me dice que escondo el acento o que me avergüenzo. No me avergüenzo, evidentemente, y sí que lo escondo pero no lo hago intencionadamente y yo sé que hay mucha gente a la que le pasa y que me va a entender a la perfección: es un proceso de muchos años el haberlo ido suavizando pero noto un cambio muy fuerte al estar delante de la cámara", ha explicado la empresaria, que reconoce que no muestra su acento murciano cuando habla en sus redes sociales .

Confiesa que no tiene claro el motivo por el que oculta este acento, pero promete que lo hace de manera "totalmente inintencionada". Una de las causas por las que piensa que lo oculta es porque recibió muchas críticas en sus primeras apariciones en televisión por tener ese acento: "Recibía mucho hate porque me decían que no me entendían nada, que hablaba muy rápido, que me comía la mitad de las letras... Igual eso fue haciendo mella en mi cerebro y me fue creando un pequeño complejo y, por eso, a día de hoy no tengo prácticamente acento, pero no lo sé".