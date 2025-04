Hasta ahora, nunca le había dado demasiada importancia al tema y se encontraba "tranquila" pues las analíticas y pruebas que se había realizado siempre se encontraban dentro de los valores "normales". "Cuando fui a hacerme las pruebas del SIBO me dijeron que podía estar relacionado con un tiroides un poco alterado", explica a sus seguidores, a los que confiesa que, tras hacer caso a los médicos y someterse a un último chequeo médico, estos valores se han disparado y han terminado revelando una alteración en el funcionamiento de su glándula tiroides.

Esta enfermedad se produce por un mal funcionamiento de la glándula tiroides, esencial para el buen funcionamiento del organismo y, según los expertos, puede ser potencialmente mortal si no se trata.

Por ahora se desconoce el tratamiento que deberá seguir la murciana, que tiene cita con un médico endocrino, especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del sistema endocrino, dentro de dos semanas. Será entonces cuando se determine si, como buena parte de las personas que tienen la enfermedad de Hashimoto, debe medicarse diariamente y de por vida, o si, en su caso, no es necesario.

Violeta Mangriñán o Marta López Álamo también sufren de hipotiroidismo; una enfermedad que, con control y revisiones periódicas, no supone ningún riesgo para ellas, que hacen vida completamente normal .

Los seguidores de la exnovia de Gonzalo Montoya no han tardado en empatizar con la murciana; especialmente aquellos que, como ella, también han sido diagnosticados con la enfermedad de Hashimoto. "Yo también tengo Hashimoto. Pastillita por la mañana y vida normal, lo de la dieta no es estrictamente necesario, nunca la he hecho y estoy genial, animo!", le comenta una seguidora a través de TikTok. "Llevo con problemas de tiroides desde los 15 años (tengo 31), lo importante es ir controlándolo! Mucho ánimo", escribe otra.